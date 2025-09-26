  • 26 septiembre, 2025

Provincia lleva adelante patrullaje preventivo para reforzar vigilancia ante posibilidad de incendios

Sep 25, 2025

En el marco de la declaración de riesgo extremo de incendios, la Dirección Provincial de Aeronáutica del Gobierno de Córdoba lleva adelante un patrullaje preventivo con el objetivo de reforzar la vigilancia y dar una respuesta inmediata ante posibles focos ígneos.

El recorrido aéreo se realiza partiendo desde la sede de la Dirección Provincial de Aeronáutica y abarca un amplio circuito por distintas localidades serranas que, según el mapa satelital de riesgo, presentaban los niveles más elevados: Cosquín, Los Cocos, Capilla del Monte, San Marcos Sierras, Characato, Tanti, La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Alta Gracia y Falda del Carmen, para luego regresar a la base.

La operación, que se efectúa on la aeronave Air Tractor AT8T LV-CDE, permite cubrir un área total de 865.000 hectáreas.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Córdoba refuerza las medidas de prevención y control, en el marco del trabajo permanente que se desarrolla para proteger el ambiente y la seguridad de las comunidades.