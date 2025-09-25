«Ojos en Alerta» de Morteros, permitió localización de menor en Colonia Beiro

En la tarde de ayer, a las 18:55 hs., se recibió a través del sistema Ojos en Alerta un mensaje que informaba sobre la desaparición de un menor en Colonia Beiro.

De inmediato se activaron los protocolos correspondientes, notificando a las autoridades y compartiendo la información recabada. Se dispuso la comisión del Móvil 17, integrada por el personal de guardia local, Isleño Federico y Luna María, junto al director general Miguel Cravero y el monitor José Castro. El equipo inició un patrullaje en los caminos rurales cercanos a la escuela Juan Beiro y en el sector Este próximo al cementerio, con el objetivo de colaborar activamente con la Policía local.

A las 19:20 hs. llegó la buena noticia: el menor fue encontrado en el local comercial PARDO por Matías Buttigliero, quien lo reconoció y lo contuvo hasta dar aviso a su madre. La mujer se trasladó al lugar junto al personal policial Mónica Ocampo y la directora de la escuela Juan Beiro.

Al llegar al comercio, el niño se encontraba en calma y fue inmediatamente restituido a su familia.

Desde la Municipalidad destacaron el compromiso de los vecinos, el accionar de los equipos de seguridad y la efectividad del sistema Ojos en Alerta, que una vez más demostró ser una herramienta fundamental para cuidar a la comunidad.