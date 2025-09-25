Realizaron operativo interfuerzas en límite Córdoba- Santa Fe

La Sra. Directora de la U.R.D San Justo Crio. My. Lic. Analía Ludueña informa que el día 24 de Septiembre de 2025 en la ciudad de San Francisco, se llevó a cabo un operativo con un producido de:
*POLICIA DE CORDOBA*
*03 APREHENDIDOS CON ORDEN DE DETENCION VIGENTE.*
*01 APREHENDIDO P.S.I. A LEY SARMIENTO N° 14.346*
*01 MASCULINO CON PEDIDO DE PARADERO*
*14 MOTOCICLETAS SECUESTRADAS*
Por Art. N° 111 Ley N° 10.326.
*274* Personas controladas.
*122* Vehículos controlados.
*134* Motocicletas controladas.
GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA*
*25* Personas controladas.
*05* Vehículos controlados.
*19* Antecedentes de personas.
*04* Antecedentes de vehículos.
*POLICIA FEDERAL ARGENTINA*
*02 DOS PROCEDIMIENTOS POR “INFRACCION A LA LEY 23.737”*
*63* Personas controladas.
*35* Vehículos controlados.
*FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO*
*14* Personas controladas.
*02* Vehículos controlados.
*07* Motocicletas controladas.
Principio del formulario