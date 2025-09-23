Córdoba» Riesgo de incendios forestales «muy alto y extremo»

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia, informa que el riesgo de incendios forestales será muy alto y extremo durante los próximos días.

La advertencia rige hasta el jueves 25 de septiembre, debido a las condiciones meteorológicas que favorecen la propagación del fuego.

El vocero del organismo, Roberto Schreiner, recuerda a la población que “está terminantemente prohibido encender fuego en todo el territorio provincial, así como realizar cualquier actividad que pueda dar origen a un incendio forestal”.

En caso de detectar una columna de humo o principio de incendio, los vecinos pueden dar aviso al cuartel de bomberos voluntarios más cercano o comunicarse con los siguientes números:

0 800 – 888 – 38346 (FUEGO)

100 – Bomberos Voluntarios

911 – Policía de Córdoba

La prevención es fundamental para resguardar la seguridad de las comunidades, proteger los recursos naturales y evitar emergencias que pongan en riesgo vidas y bienes.