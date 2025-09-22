Brinkmann: Detuvieron a dos jóvenes por intento de robo en una despensa

En la madrugada del día sábado una despensa ubicada en calle Córdoba casi esquina Rivadavia propiedad de un hombre de 47 años, sufrió un intento de robo cuando ingresaron al lugar dos jóvenes con capuchas y ambos con un pedazo de hierro quienes tras amenazas intentaron sustraerle el teléfono celular y la caja registradora.

El propietario se resistió al robo y ante esa situación se retiran del lugar los dos sujetos en sentidos opuestos. Inmediatamente se comunican a la línea de emergencia 101 y con los aportes de la filiación y descripción de ambos personal policial monta un operativo cerrojo logrando aprehender a uno de ellos en intersección de calles Alberdi y Córdoba y el secuestro de una barra de hierro. Se traslado al mismo a la alcaldía local a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

2) El día domingo en horas de la tarde en calle Gral. Paz. Personal policial procedió a la detención de un joven de 24 años de edad sobre el cual regía una ORDEN DE DETENCIÓN de parte de la Fiscalía de Instrucción de Morteros en relación a un hecho de robo en la madrugada del día sábado.

El detenido fue trasladado a la alcaldía local a disposición del magistrado interviniente.

• *SE APREHENDIÓ A UN JOVEN POR CONDUCTA SOSPECHOSA*

En la madrugada del sábado personal policial aprehendió a un joven de 21 años de edad en calle 25 de mayo por una conducta sospechosa. La intervención policial se dió cuando un vecino alertó en la línea de emergencia 101 de que una persona de sexo masculino intentaba trepar una serca de un domicilio.

Al proceder al control de joven el mismo no supo justificar su presencia ni accionar en el lugar.

Fue trasladado a la comisaria local a disposición del Juzgado de Paz de turno.

*UNA MOTOCICLETA SECUESTRADA POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA*

En intersección de calles Av. Seeber y Bolivar personal policial procedió al control de una motocicleta que era conducida por un joven de 20 años de edad, al momento del control se constatan varias infracciones a la Ley. 10.326, entre ellas falta de medidas de seguridad (luces- plásticos protectores), faltante de chapa dominio , casco protector y documentación del rodado y personal.

Por lo cual se secuestró el rodado en cuestión y traslado a la comisaría local a disposición del Juzgado de Paz de turno.