Educación: 2° Encuentro del Programa de Formación para Directores en Gestión de la Alfabetización

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba llevó a cabo el segundo encuentro presencial del Programa de Formación para Directores en Gestión de la Alfabetización, enfocado en las «Escuelas Alfa en Red».

Este evento, realizado el martes 16 de septiembre en el salón del ISEP, reunió a 450 directivos, supervisores e inspectores generales de Educación Primaria de escuelas de gestión estatal y privada de la Provincia. El Programa se enmarca en la política provincial «Compromiso Alfabetizador Córdoba», que tiene como objetivo fundamental «Enseñar Más para Garantizar Aprendizajes», promoviendo que la alfabetización es una responsabilidad de toda la comunidad educativa

Estuvieron presente el Secretario de Educación, Luis Franchi; la Directora de la Red Federal de Alfabetización, Silvia Del Popolo; el Director General de Educación Primaria, Cruz Álvarez; el Director de la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza, Darío Ramos; y la Directora General de Aprendizaje y Desarrollo Profesional de la Municipalidad de Córdoba, Susana Amancio.

Durante la jornada, se trabajaron temas clave como la observación y la retroalimentación como herramientas para acompañar a los docentes, así como estrategias para fortalecer la alfabetización y la ampliación del tiempo escolar.

El secretario de Educación, Luis Franchi, dijo en este marco: «Este segundo encuentro del Programa de Formación de Directores en gestión de la Alfabetización es una ocasión para celebrar y felicitar a nuestras 338 escuelas que conforman la red, involucradas singularmente con Compromiso Alfabetizador Córdoba». El funcionario destacó que el plan provincial busca fortalecer el sistema educativo de la provincia y mejorar la calidad de los aprendizajes.

Por su parte, la directora de la Red Federal de Alfabetización, Silvia Del Popolo, resaltó: “El encuentro tiene como objetivo fortalecer el liderazgo y la gestión de los equipos directivos para la implementación de planes de mejora de la alfabetización. También subrayó la importancia de brindar estrategias de liderazgo pedagógico para promover buenas prácticas en favor del aprendizaje de la lectura y la escritura”. Del Popolo enfatizó el trabajo conjunto que están llevando adelante desde el equipo nacional y provincial.

Finalmente, la directora General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, Gabriela Brandan, destacó “cómo los datos estadísticos permiten tomar decisiones, por lo que es importante comunicar ese análisis a los equipos docentes, reforzando que la retroalimentación es un elemento clave en este proceso”.

Al ser consultado, el Ministro de Educación Horacio Ferreyra sostuvo que “en Córdoba trabajamos por más aprendizajes, cuidado e inclusión. Es por ello que esta actividad de formación de directivos apunta a fortalecer la gestión de los procesos de alfabetización en nuestras escuelas, para que nuestros estudiantes potencien la oralidad, la lectura y la escritura, una de las prioridades de la política educativa provincial”.

El evento reafirma el compromiso de la gestión provincial con la alfabetización como pilar fundamental de la educación. Esta propuesta de desarrollo profesional forma parte de una estrategia integral para garantizar la calidad de los aprendizajes en toda la provincia.