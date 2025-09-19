Firmaron convenio para el uso de Hormigones Reciclados para promover la sustentabilidad

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y la empresa Caminos de las Sierras, firmó un convenio de colaboración con la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba CAMARCO para el desarrollo de experiencias, tecnologías y aplicaciones vinculadas al uso de hormigones reciclados como una estrategia clave e ineludible para promover la sustentabilidad y reducir la huella ambiental.

A partir del convenio se brindará a las empresas constructoras de Córdoba el asesoramiento técnico respecto a la utilización, manipulación y colocación de reciclado de hormigón mediante jornadas de capacitación y experimentación; y se llevarán adelante relevamientos y análisis de obras factibles para la aplicación de desechos de hormigón, que ofrece el doble beneficio de la disminución de los volúmenes de residuos depositados así como la reducción de la demanda de materias primas naturales, al ser sustituidas parcial o totalmente.

El acuerdo fue refrendado durante la jornada denominada “Construir con propósito: sustentabilidad como estrategia competitiva”, de la Semana de la Construcción organizada por CAMARCO, y que se desarrolló en el Centro de Convenciones Córdoba.

El documento suscripto lleva las firmas del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, el presidente de la empresa Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos, y el presidente de la

Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba CAMARCO, Horacio Berra.