Invitan a participar de Programa «Personalidades de la Ciencia y Tecnología 2025»

La Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica invita a referentes, investigadores/as, docentes, innovadores/as, instituciones y toda persona vinculada al ámbito científico y tecnológico de la Provincia a participar del programa “Personalidades de la Ciencia y de la Tecnología de Córdoba 2025”.

¿De qué se trata?

Este programa tiene como propósito:

– Reconocer públicamente a quienes han realizado aportes significativos en áreas de ciencia y tecnología en Córdoba.

– Poner en valor trayectorias que inspiran, tanto en la investigación, la innovación como en la docencia o gestión tecnológica.

– Fortalecer la cultura científica local, promoviendo ejemplos de esfuerzo, rigor y compromiso con el desarrollo colectivo.

¿Quiénes pueden postular?

Podrán hacerlo:

– Investigadores e investigadoras que hayan generado avances sustanciales.

– Docentes universitarios o de nivel superior con trayectoria en ciencia o tecnología.

– Innovadores/as y gestores/as tecnológicos/as con impacto regional.

– Instituciones o grupos que hayan contribuido al crecimiento científico y tecnológico de Córdoba.

¿Cómo postular?

– Las postulaciones se realizan mediante el formulario disponible en la página oficial, y debajo de esta nota, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Córdoba.

– Es necesario incluir documentación que respalde la trayectoria o los aportes realizados (informes, publicaciones, proyectos, reconocimientos previos, etc.).

– El plazo para presentar la candidatura vence el 22 de septiembre de 2025, sin posibilidad de extensión.

Este programa facilita la visibilización del talento local y sus contribuciones al conocimiento, generar modelos de inspiración para quienes incursionan en la ciencia y la innovación y fortalecer la identidad científica de Córdoba y mejorar las redes de colaboración.

Si formas parte del ambiente científico, tecnológico, académico o institucional en Córdoba y sentís que tu trabajo –o el de alguien que conocés– merece ser destacado, no dejes pasar esta oportunidad. Ingresá al link que te dejamos abajo, revisá los requisitos, completá la postulación y asegurá tu lugar en “Personalidades de la Ciencia y de la Tecnología de Córdoba 2025”.

Link al formulario: https://cidi.cba.gov.ar/portalpublico/?app=358#/form/CIENCIA/personaCyT