Continúan Operativos de saturación y control en zona limítrofe Córdoba- Santa Fe

En el marco del Plan de Acción Estratégica de Seguridad 90/10, dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, en articulación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y Fuerzas Federales, se llevó a cabo un operativo interprovincial de saturación y control en la zona limítrofe entre Córdoba y Santa Fe.

El objetivo principal fue reforzar la prevención del delito, aumentar la presencia policial y brindar mayor tranquilidad a la comunidad.

El dispositivo fue fiscalizado por el Director de la U.R.D. San Justo, Crio. Insp. Lic. Pablo Nieto, supervisado por el Director de Especialidades conjuntas Crio. Insp. Lic. Pablo Jaime, y ejecutado operativamente por Oficiales Jefes de Dptal San Justo, junto a autoridades policiales locales.

Participaron efectivos de Policía de Córdoba (C.A.P., G.S.M., Brigada de Investigaciones, SEOM, FPA, ETER e Infantería), junto a Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina, además de recursos municipales como Tránsito y Guardia Local.

RESULTADOS DEL OPERATIVO

FPA-

• (15) Personas controladas

• (02)Espacios públicos controlados

POLICÍA DE CÓRDOBA – GUARDIA LOCAL – SEGURIDAD VIAL- MUNICIPAL.

• (09) motocicletas secuestradas (Ordenanza Municipal y Art. 111 C.C.C.)

• (55) personas controladas

• (08) vehículos controlados

• (41) motocicletas controladas

DGPC(POLICIA CAMINERA)

• (48) Personas controladas

• (32) Vehículos controlados

• (06) Modificaciones de conducta Ley 8560

Gendarmería Nacional Argentina

• (22) personas controladas

• (17) vehículos controlados

• (15) Antecedentes de personas

• (14) Antecedentes de vehículos

Policía Federal Argentina

• (04) procedimientos por infracción a Ley 23.737 (Estupefacientes)

• (42) personas controladas

• (65) vehículos controlados

Estas acciones forman parte de un plan estratégico sostenido, orientado a desescalar situaciones de violencia, prevenir delitos y fortalecer la seguridad pública en San Francisco, Frontera, Josefina y toda la región.

La continuidad de estos operativos refuerza el compromiso conjunto de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el delito y el narcotráfico, garantizando mayor tranquilidad para los vecinos.