Fundación Construirnos dio nueva posesión de las planificadas para el año

Fundación Construirnos dio una nueva posesión (la Nº11) de las planificados para el 2026: la vivienda está ubicada en el Barrio Centro Social, en el nuevo sector loteado por Mutual Centro, su titular es Mario Galfione y constituye la entrega del plan Nº172 del historial.

La cesión de llaves se realizó en la sede de la fundación, de carácter interno, por expreso pedido del adjudicatario. Se concretó en la tarde del lunes 27 de abril, a la hora 17:30.

En representación de la fundación estuvieron presentes el presidente, Federico Díaz, junto a la secretaria Beatriz Varesio y el tesorero Raúl Gagliardi. También asistieron, la arquitecta Gisella Hidalgo (autora del diseño y la dirección técnica); el constructor a cargo, José Luis Utrera; los administrativos Araceli Díaz y Marcelo Masín; y -obviamente- el adjudicatario, Mario Galfione.

Federico Díaz, agradeció la confianza reiterada de la familia Galfione para con la Fundación Construirnos, ya que es muy consecuente con la organización para sus planes de inversión y ahorro. Destacó que es un asociado que creyó en la institución, vio concretado sus proyectos y volvió a proyectar sus ahorros de la misma manera, siendo uno de los suscriptores que repitió su experiencia y con el que se pudieron efectuar transacciones beneficiosas para ambas partes.

Galfione agradeció tanto a los directivos como al personal y también destacó la función de la arquitecta y del titular de la empresa constructora. Aseguró que se sintió muy cómodo con el proceso y que ve en la fundación a una entidad tipo familiar, donde se pueden hallar todas las respuestas que se necesitan. Quedó muy conforme con el bien recibido y confió en poder seguir apostando por la institución lo que ratifica su conformidad y credibilidad en el sistema.

Araceli Díaz le entregó el limonero que se proporciona a cada nueva vivienda que se entrega, para que sea plantado como uno de los árboles más útiles y cargado de propiedades. Este rito, procura recuperar las buenas prácticas de los abuelos que en sus patios disponían de huertas y árboles frutales.

Seguidamente, Beatriz Varesio, le hizo entrega a Mario Galfione de las llaves de la nueva casa, para -finalmente- tomarse una fotografía grupal representativa del momento vivido y de la que participaron casi todos los asistentes junto al beneficiario.

De esta manera, Fundación Construirnos continúa cumpliendo sus compromisos de acuerdo a la planificación establecida y ello conforma uno de sus sólidos atributos, abarcando hoy en día la mayoría de las nuevas construcciones que se están realizando en Brinkmann.

En pocos días más se estará entregando un nuevo bien. Paralelamente, varias construcciones están en pleno desarrollo para ser entregadas en el transcurso del 2026 y algunas, ya iniciadas, previstas para el año 2027.