Morteros: El Municipio entregó ambulancia de traslado

El Municipio realizó la presentación oficial y entrega de una nueva ambulancia de traslado, que se suma al sistema de salud local con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta y optimizar la atención de los vecinos y vecinas de Morteros y la región.

La unidad, modelo 2022, se encuentra totalmente equipada y cuenta con camilla para transporte de hasta 250 kg, respirador de última generación marca Leistung para atención de adultos y niños, además de aire acondicionado, calefacción y todos los elementos necesarios para brindar un servicio de alta complejidad.

Esta incorporación se realizó con fondos 100% municipales, provenientes del aporte de los vecinos a través de las tasas, y marca un hecho histórico, ya que es la primera vez que el Municipio adquiere una ambulancia con recursos propios. Además, se concreta tras más de 10 años sin incorporaciones de nuevas unidades de traslado, reforzando una política activa de fortalecimiento del sistema de salud y la decisión de dar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad.

En este sentido, las autoridades destacaron que actualmente el sistema cuenta con otras unidades en funcionamiento, mientras que una de ellas se encuentra en proceso de reparación integral, incluyendo la puesta a punto de su motor. De esta manera, se proyecta contar con dos unidades de traslado de alta complejidad en óptimas condiciones en el corto plazo.

Asimismo, se anunció que en los próximos días se estará enviando el proyecto para la conformación de la Comisión de Salud Municipal, que comenzaría a funcionar a partir del 1 de junio. Este espacio tendrá como objetivo definir estrategias para mejorar el equipamiento del hospital, ampliar las prestaciones y optimizar la administración de los recursos.

Se estima que la comisión podrá comenzar a nutrirse de fondos a partir del segundo semestre del año, consolidando así un esquema de trabajo sostenido en el tiempo para el fortalecimiento del sistema de salud pública.

Finalmente, desde el Municipio remarcaron que, si bien existe el compromiso del Gobierno Provincial de incorporar una nueva ambulancia, la decisión fue avanzar con recursos propios para dar respuestas concretas a las necesidades actuales de la comunidad.