Llaryora-CGT: Preocupación por el deterioro de la actividad económica y la caída del empleo

El gobernador Martín Llaryora recibió a representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) Córdoba en un encuentro centrado en la situación del empleo y el impacto de la recesión económica en la provincia.

La reunión contó con la participación de dirigentes de las regionales Córdoba Capital, Río Cuarto, Villa María, Bell Ville, Río Tercero y Calamuchita, quienes expusieron el escenario que atraviesan los trabajadores en sus respectivos territorios.

Durante el encuentro, el mandatario provincial escuchó los planteos del sector sindical y coincidió en la preocupación por el deterioro de la actividad económica, la caída del empleo y la pérdida del poder adquisitivo.

En ese marco, se planteó la necesidad de consolidar un espacio de diálogo político e institucional que permita abordar de manera conjunta la coyuntura laboral y productiva, con el objetivo de ayudar a sostener el empleo y acompañar a los sectores más afectados.

Los representantes sindicales manifestaron su “profunda preocupación” por el escenario actual, caracterizado por la pérdida sostenida de puestos de trabajo en distintos sectores, el avance de la precarización laboral y la caída del salario real.

El encuentro se inscribe en una serie de instancias de diálogo que el Gobierno provincial viene promoviendo con distintos actores sociales y productivos para monitorear la evolución de la economía y coordinar respuestas frente al contexto actual.