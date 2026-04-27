Finalizaron trabajos de restauración de escultura del Gobernador Juan B. Bustos

Concluyeron los trabajos de restauración de la escultura ecuestre del gobernador Juan Bautista Bustos, emplazada frente al ingreso del Centro Cívico, como parte del proceso de revalorización integral del parque ubicado en el sector.

La intervención se inscribe en el plan de revalorización del patrimonio escultórico y del arte público que impulsa la Provincia en este espacio verde de 36 mil metros cuadrados, situado entre la sede del Gobierno provincial y la Legislatura.

El parque, que está siendo remozado, se consolidará como un pulmón verde abierto a la comunidad, con especies nativas, juegos infantiles sostenibles, sectores de calistenia, y senderos peatonales.

El director general de Preservación de Espacios Públicos de la Provincia, Leandro Prone, explicó que la tarea se centra en la recuperación y protección de la obra central del parque.

“Estamos recuperando la pátina para poder darle la protección que necesita”, señaló. Y agregó que los trabajos se encuentran en su etapa final, por lo que sólo restan detalles para dejarla en óptimas condiciones.

“Todo el parque ha tenido una recuperación muy grande, una refuncionalización integral, y va a ser un lugar muy visitado y muy disfrutado por todos los vecinos de la ciudad”, expresó Prone.

La figura del brigadier, hecha de bronce, emplazada sobre un pedestal de más de tres metros de altura, ocupa un lugar central dentro del diseño del parque y constituye uno de sus principales atractivos patrimoniales y culturales.

La obra representa en tamaño real tanto al caballo como al primer gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos, lo que refuerza su presencia monumental y el impacto visual del conjunto.

La escultura fue realizada por el artista Marcelo Hepp, ganador en 2010 del concurso correspondiente.

La obra ubicada frente al Centro Cívico se suma a otras representaciones del prócer que se replican en distintos puntos del país, entre ellos Córdoba capital, Río Cuarto, Villa Carlos Paz, Villa María, San Francisco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esta etapa de restauración participa el escultor Ricardo Zavala, quien integra el equipo técnico a cargo de la puesta en valor del patrimonio escultórico del parque. El especialista destacó la calidad artística de la obra y detalló que se ejecutaron tareas específicas para su conservación, a pesar de tratarse de una pieza relativamente reciente, debido a su exposición permanente a las condiciones climáticas.

Entre las acciones realizadas se incluyeron la limpieza con jabones neutros, el tratamiento de la superficie de bronce y la aplicación de una preparación especial compuesta por ceras y glicerinas, con el objetivo de recuperar la terminación original y reforzar su protección.

Desde el año 2016, en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia, la escultura ecuestre de Juan Bautista Bustos integra el entorno del Centro Cívico y constituye una de las obras patrimoniales más emblemáticas del Parque del Bicentenario.

De este modo, la Provincia avanza en la preservación de una de las obras más emblemáticas del Parque del Bicentenario y reafirma su compromiso con el cuidado de los espacios públicos, el patrimonio urbano y la valorización del arte como parte de la identidad cordobesa.

Amo Córdoba

Además, concluyó la instalación artística del “Amo CBA”, una pieza ubicada en el corazón del parque que se suma a otras ya emplazadas en sitios emblemáticos de la ciudad.

Diseñada por el arquitecto Damián Revelli, la estructura fue pensada como un nuevo punto de referencia para vecinos y turistas, promoviendo el encuentro, el registro fotográfico y la apropiación del espacio público.

Realizado en hormigón, el cartel presenta su característico color gris y una impronta sólida y contemporánea.

Cada una de sus letras pesa entre 800 y 1.000 kilogramos, lo que da cuenta de la magnitud de la intervención y de su integración material con el entorno urbano.

La ubicación de la obra, pensada como un punto estratégico para la toma de fotografías, permite capturar en una misma imagen el río, los puentes, el Centro Cívico y una panorámica representativa de la ciudad, consolidándose como un nuevo atractivo dentro del parque.