Departamento Tercero Arriba afectado por intensas lluvias, fuertes vientos y granizo

Las fuertes tormentas registradas este viernes en el departamento Tercero Arriba, en el marco de la Alerta N° 71 emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, provocaron intensas lluvias, ráfagas de viento de hasta 80 km/h y caída de granizo en distintas localidades, sin que se reportaran evacuados ni daños estructurales.

El evento tuvo su mayor impacto en la ciudad de Río Tercero, donde se registraron aproximadamente 40 milímetros de lluvia acompañados de abundante granizo.

A pesar de la intensidad del fenómeno, no se informaron viviendas ni infraestructura afectadas, mientras que personal de Defensa Civil, bomberos voluntarios y equipos municipales trabajaron en el relevamiento preventivo de techos y zonas vulnerables.

En el operativo intervinieron 25 bomberos voluntarios con cinco unidades —tres livianas y dos pesadas— junto a personal municipal y de Defensa Civil.

Las tareas se centraron en monitoreo y asistencia preventiva, confirmándose que la situación se encuentra bajo control.

En tanto, en la localidad de Almafuerte también se registraron lluvias y vientos fuertes, aunque sin novedades relevantes ni intervenciones de emergencia, de acuerdo a los reportes oficiales.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y de los milimetrajes caídos en toda la provincia, a través de la central de comunicaciones de Protección Civil y los sistemas de seguimiento de ríos y alertas.

Las autoridades indicaron que continúan las tareas de seguimiento en las zonas afectadas, aunque el panorama general es de normalidad tras el paso del fenómeno climático.