Continúan vigentes Alertas por Tormentas

El Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil, recuerda que continúa vigente la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Observatorio Hidro-Meteorológico de la Provincia de Córdoba.

Durante la madrugada y la mañana de este sábado se esperan tormentas que podrían ser localmente fuertes, con posibilidad de caída de granizo en algunos sectores.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población evitar actividades al aire libre y circular durante el desarrollo de las tormentas, especialmente en los momentos de mayor intensidad.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil se continuará monitoreando la situación y se brindará información actualizada a la población ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.