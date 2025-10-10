Contuvieron dos focos de incendios, y continúan las alertas

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil informó que los equipos de bomberos lograron contener dos focos de incendio que se desarrollaron en distintos puntos de la provincia.

Según detalló el vocero del organismo, Roberto Schreiner, uno de los incendios se registró al sur, cerca de la localidad de Berrotarán, donde trabajaron bomberos locales y de cuarteles vecinos hasta lograr su contención durante la tarde.

El segundo y más complejo se originó en la provincia de Santiago del Estero e ingresó al territorio cordobés por la zona norte, en el paraje El Coro. En este último, intervinieron bomberos de la policía con asiento en Villa de María de Río Seco, 50 agentes de ETAC y la Dirección Provincial de Aeronáutica con apoyo aéreo.

En ambos focos brindó asistencia al personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

Si bien los incendios fueron contenidos, Schreiner indicó que actualmente sus perímetros son muy inestables. Por ello, para la jornada de mañana se mantendrá un amplio despliegue con 55 efectivos de ETAC y brigadistas para realizar tareas de enfriamiento y evitar posibles reinicios.

Alerta por riesgo extremo

Se recuerda que está prohibido encender fuego y se solicita a los vecinos que, si detectan alguna columna de humo, se comuniquen de inmediato al número de emergencia 0800 888 38346 (FUEGO).

El vocero, además, hizo hincapié en la posibilidad de un cambio en las condiciones climáticas el día sábado, el cual podría ser desfavorable. Schreiner puntualizó que el fin de semana se mantendrá el riesgo extremo y que «el sábado cerca del mediodía va a entrar un viento sur que va a tener ráfagas de 65, 75 kilómetros por hora«, lo que podría complicar cualquier foco latente.