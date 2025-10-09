FPA realizó múltiples allanamientos por organización que operaba desde la Cárcel

En el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía de Narcotráfico de la ciudad de San Francisco a cargo de la Dra. María Florencia Bortolussi, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó a cabo ocho allanamientos distribuidos en las provincias de Córdoba y Santa Fe, que culminaron con el secuestro de estupefacientes y la detención de cuatro personas mayores de edad.

En un trabajo en conjunto entre la FPA y la Dirección del Establecimiento Penitenciario N°7 (San Francisco), se realizó el registro de una celda donde se encontraba alojado el líder de la organización narcocriminal. En el dispositivo, se contó con la colaboración de la can Jazmín.

A posterior se libraron siete órdenes de allanamientos, que fueron efectuadas por el Equipo de Acciones Tácticas en la ciudades de San Francisco (5), Brinkmann (1) y Fronteras (provincia de Santa Fe). En los registros, se incautaron 313 dosis de cocaína y 163 de marihuana, dos balanzas digitales, una planta de cannabis sativa, $7.211.000 y elemento de interés para la causa.

La organización narcocriminal administraba varios puntos de ventas, lugares de guardado, sectores de preparación de la droga y contaba con el servicio de distribución y delivery de estupefacientes.

Cabe destacar que algunos de los integrantes contaban con un fuerte prontuario de antecedentes penales, entre los que se destacan por Narcotráfico y Tentativa de Homicidio.

Por último, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico dispuso la remisión de todas las evidencias y el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.