Convenio entre MPF y Universidad Provincial para Licenciatura en Seguridad Pública y Narcotráfico

Se llevó a cabo el acto celebratorio de firma de convenio entre el Ministerio Público Fiscal y la Universidad Provincial de Córdoba, para la apertura de la primera cohorte de la Licenciatura Universitaria en Seguridad Pública y Abordaje del Narcotráfico.

El acto fue desarrollado en el Instituto de Gestión Tecnológica e Innovación Productiva (IGTP) de la UPC, y fue presidida por el Fiscal General del MPF, Juan Manuel Delgado, el Fiscal General Adjunto, Héctor David, la Rectora Esp. María Julia Oliva Cúneo, Presidenta de la Comisión de Seguridad de la Legisladora, Nadia Fernández y el Jefe de la FPA, Camilo Gabriel Lassaga.

El presente convenio tiene por objeto implementar la carrera de “Licenciatura en Seguridad Pública y abordaje del Narcotráfico”, con cohorte exclusiva para postulantes a cadetes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

La oferta académica se orienta específicamente a la profesionalización, actualización y jerarquización del personal operativo y técnico de la FPA, promoviendo una formación universitaria de grado que articule saberes teóricos, técnicos y prácticos en el campo de la seguridad pública, la investigación criminal y la persecución del narcotráfico.

Por último, la carrera está dirigida exclusivamente a personas que hayan resultado seleccionadas por la Fuerza Policial Antinarcotráfico, de la nómina de postulantes civiles que oportunamente participen en proceso de inscripción.