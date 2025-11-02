Córdoba registró disminución de hechos delictivos y muertes violentas

El Observatorio de Seguridad Ciudadana informó que durante septiembre de 2025 la provincia de Córdoba registró una disminución generalizada de los hechos delictivos y muertes violentas en comparación con el mismo mes del año anterior.

Según el relevamiento mensual elaborado por el organismo, los homicidios dolosos descendieron un 35,7% interanual, pasando de 14 casos en septiembre de 2024 a 9 víctimas este año.

La mayoría de los hechos se concentraron en los departamentos Capital y Río Cuarto, con cuatro casos cada uno, y Calamuchita con uno. En cinco de los crímenes se utilizó arma de fuego y solo uno se produjo en ocasión de riña.

El informe detalla que el 80% de los presuntos autores son hombres y todos mayores de edad, excepto un menor de 16 años. En tanto, la mayoría de las víctimas eran varones de entre 25 y 44 años.

Descenso sostenido de robos y hurtos

El documento también refleja una baja pronunciada en los delitos contra la propiedad, que representan el 61,6% del total de hechos delictivos registrados en la provincia.

Durante septiembre se contabilizaron 6.937 robos y hurtos, un 19,5% menos que en el mismo mes del año pasado.

El 91,8% de estos hechos no involucró armas, y el arma de fuego fue empleada solo en el 4,3% de los casos.

Menos muertes viales y suicidios

En el mismo período se notificaron 31 víctimas fatales en siniestros viales, lo que representa una reducción del 24,4% interanual.

La mayoría de los hechos ocurrieron en rutas (48%) y las colisiones entre vehículos fueron el tipo de accidente más frecuente.

Todos los presuntos conductores involucrados eran varones mayores de edad.

Por otro lado, los suicidios disminuyeron un 25% interanual, con 33 casos en septiembre frente a 44 del año pasado. La mayor cantidad de víctimas pertenecía al grupo etario de 25 a 44 años.

Tendencia general

El informe concluye que todas las categorías analizadas —homicidios, muertes viales, suicidios y delitos contra la propiedad— presentaron descensos interanuales, lo que consolida una tendencia a la baja en los principales indicadores de violencia y criminalidad durante 2025.

En términos intermensuales, solo los homicidios y suicidios mostraron un leve aumento respecto a agosto, mientras que los robos, hurtos y muertes viales continuaron en descenso.