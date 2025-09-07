Convocan a Familia «Rojinegra» camino al 85° aniversario

El año próximo, Centro SOCIAL y deportivo BRINKMANN celebrará sus 85 años de vida Institucional.
Por este motivo, ya se trabaja para que sea un año especial.
La primera acción que nos convoca a toda la “Familia ROJINEGRA”, es organizarnos para comenzar a redactar nuestra historia, plagada de logros sociales y deportivos.
Las ideas son variadas, pero hoy nos urge comenzar a reunir todo tipo de documentación, actas, fotografías, videos, testimonios orales o escritos que nos permitan comenzar a transitar este tiempo.
La Institución cuenta con un Centro de Comunicaciones que trabaja en esta materia.
Todo lo que puedan acercarnos será valioso, y juntos comenzar a recorrer estos 85 años de historia.
Podrán dejar los elementos en Portada del Club, calle Las Heras esq. San José.
Contactos:
Amilcar Poletti 03562- 15411494
Rubén Dotta 03562- 15447652