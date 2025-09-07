Sieron inicio a capacitación para prestadores turísticos

Se inició este viernes por la tarde la capacitación para prestadores turísticos, organizada por la Dirección de Turismo y Desarrollo Regional del Municipio.

20 personas de Brinkmann y distintos lugares de la región participaron de este primer módulo denominado “Introducción al Turismo” a cargo de Brenda Rosina.

En este primer encuentro se realizó una bienvenida y presentación del curso, donde estuvieron presentes el Intendente Mauricio Actis y el Director de Turismo Sebastián García.

Serán en total 5 módulos, todos los viernes por la tarde, abarcando aproximadamente 3 meses de encuentros.