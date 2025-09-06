El Municipio adquirió nuevo camión volcador 0km

En la mañana del viernes, el Gobierno de la Ciudad presentó el nuevo camión volcador.

Se trata de un vehículo de marca Iveco 0 km con caja volcadora de 8 metros cúbicos, que desde este viernes ya trabaja al servicio de la comunidad.

La compra de este vehículo significó un desembolso de 118 millones de pesos afrontados con un crédito de Bancor.

El breve acto de entrega de llaves estuvo encabezado por el Intendente Lic. Mauricio Actis acompañado por funcionarios y personal del Municipio.

Actis expresó su conformidad por seguir renovando el parque automotor del Municipio y de esa manera continuar trabajando día a día al servicio de la comunidad.

Además, el Intendente afirmó: «esta inversión fue posible gracias a la línea de créditos puestas a disposición de los municipios por parte del Gobierno de la Provincia. De este modo, los impuestos que pagamos los Brinkmanenses vuelven en forma de más y mejores servicios».