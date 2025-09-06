El Gobierno de la ciudad de Brinkmann participó de la Jornada “Del Residuo al Recurso”, Estrategias locales para un futuro sin residuos.

Se trató de una jornada encabezada por la Ministra de Ambiente Victoria Flores, y la secretaría de economía circular y empleo verde, encabezada por Nicolás Vottero.

Germán Juri, subsecretario de gestión de RSU, fue el encargado del cierre de la jornada, expresando que “sigamos y entremos en la nueva era de la gestión de residuos”.

Fueron cuatro conferencias en las que intendentes, representantes de ONG, funcionarios provinciales, empresarios y emprendedores, implementan políticas y programas orientados a la prevención, reutilización, reparación, separación en origen y recolección diferenciada.

“Hasta que no se invente algo para que el residuo desaparezca, la única solución es gestionarlo. La economía circular, como proceso y modelo productivo, es un modelo que deja de mirar al residuo como un problema y lo empieza a ver como una necesidad. Trabajar en la economía circular es generar impacto social y generar empleo”, señaló la Ministra Flores.

Por otro lado, el intendente visitó al Secretario de Gobierno del Ministerio de Gobierno Augusto Pastore, repasando las necesidades del municipio, obras de infraestructura, servicios esenciales y acciones con el acompañamiento de nuestro gobierno provincial impulsando el crecimiento de la ciudad.