Cooperativa continúa renovación y reordenamiento del alumbrado público

La Cooperativa continua con el plan de renovación y reordenamiento del alumbrado público en la ciudad, tendiente a la renovación de columnas y luminarias de vapor de sodio por led en los lugares que aún restan reemplazar.

Recordamos que el proyecto de obra de recambio de luminarias fue iniciado en 2018 para Brinkmann, Seeber y Colonia Vignaud.

El área determinada en esta oportunidad está comprendida por los pasajes Libertad Sur y Norte.

Las tareas a realizadas corresponden a reubicación de columnas existentes y puesta de nuevas con los correspondientes trabajos de realización de pozos y bases, zanjeo para el cableado, plantación de columnas con todas las medidas de seguridad y colocación de luminarias led.

Esta renovación continuara a través de un plan sistemático y sustentable que ha decidido y aprobado el Consejo de Administración de nuestra Institución.