CoopBrinkmann: Inauguraron primer Parque Solar Comunitario

Con la presencia de autoridades de nuestra Cooperativa, encabezadas por su presidente, Cr. Matías Bustos, autoridades provinciales, el Secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Cooperativas y Mutuales del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Cr. Domingo Benso, el Subsecretario de Infraestructura Eléctrica del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Ing. Ezequiel Turletto, municipales encabezadas por el intendente, Lic. Mauricio Actis, autoridades de Fecescor, Regional 5 de Cooperativas, representantes de Cooperativas de la región, el presidente de la empresa Hins, Ing. Carlos Villar y personal de nuestra institución, quedo inaugurado, oficialmente, el Primer Parque Solar Comunitario de Brinkmann emplazado en el predio de la Planta de tratamientos de efluentes cloacales.

Se trata de un Parque Solar Comunitario, emplazado en el predio de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de la ciudad de Brinkmann; el cual abastecerá de energía para el funcionamiento de dicha planta. Lo que resulta técnica y operativamente ideal, dado que permite una integración eficaz con la infraestructura eléctrica existente y optimiza el uso de un espacio ya destinado a servicios públicos comunitarios.

Una obra que vincula tecnología, eficiencia energética y compromiso ambiental, incorporando una nueva fuente de generación a una instalación que ya cumple una función esencial para nuestra ciudad; e incorporando a la red la generación de energía que supera las necesidades de la planta.

El parque solar genera energía renovable mediante tecnología fotovoltaica, con una potencia peak de 119,04 kWp y una potencia nominal de 100 kW; compuesto por 192 módulos solares marca Jinko Solar Tiger Neo 620 Wp Bifacial y un inversor de red marca Huawei SUN2000-100KTL-M2; estimando producir 205 MWh por año.

Y representa un avance concreto hacia la sustentabilidad energética de nuestra ciudad, permitiendo a la Cooperativa generar energía limpia y renovable, reducir costos operativos y contribuir activamente a los objetivos de transición energética que promueve tanto el Gobierno Provincial como Nacional.

De esta manera, el sol se convierte en un recurso compartido y la generación de energía adquiere un verdadero sentido comunitario.

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