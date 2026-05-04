Cooperativa: Asamblea superavitaria en todas las secciones. Eligen cargos del Consejo

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Ltda. llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2025, que abarcó desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.

La misma, se desarrolló en el Teatrillo Municipal con la participación de más 50 delegados, aproximadamente, pertenecientes a los cuatro distritos que comprenden a Brinkmann, Seeber y Col. Vignaud, quienes analizaron los principales avances y desafíos de la cooperativa durante el período. Entre los temas destacados estuvieron el subsidio en la energía, los convenios con instituciones, entre otros.

El balance presentado reflejó una sólida situación financiera, con un patrimonio neto de 13.682.360.464,88 millones de pesos. El resultado operativo del ejercicio, con el ajuste por inflación, fue de $1.795.825.318,94. El excedente final fue de 1.190.364.483,91 millones de pesos. La cooperativa también destacó la sostenibilidad de sus operaciones, evidenciada en que todos los sectores fueron superavitarios, destacando los siguientes resultados:

Energía Eléctrica: $ 1.515.269.994,64

Telecomunicaciones (Teléfono – Internet): $ 139.056.316,02

Agua: $ 24.069430,89

Desagües cloacales: $ 20.761.006,69

Televisión: $ 13.436.470,62

Sepelio: $ 78.660.820,67

Banco de Sangre: $ 4.571.279,41

Designaciones Integrante Consejo Administración:

Consejeros Titulares por 3 años: Rubén Gutiérrez, Evangelina Baudino y Cristian Garioni

Consejeros Titulares por 1 año: Mónica Bulacio, Marcos Ibañez y Laura Quiroga

Síndico Suplente: Sergio Castaño