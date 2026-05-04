Investigan muerte de una mujer en camino rural de San Antonio de Litín

La mujer fue encontrada sin vida el jueves por la mañana a la vera de un camino rural en San Antonio de Litín, en el departamento Unión. El caso generó conmoción en la zona y es seguido de cerca por la Justicia.

Con el correr de las horas, fue identificada como Estefanía Isabel Villamea, oriunda de Oliva y madre de un niño de 5 años.

Según trascendió, la mujer tenía la rutina de salir a caminar cada mañana por ese sector. En ese marco, el fiscal de Instrucción Nicolás Gambini señaló que la principal línea de investigación apunta a un accidente. “Todo indica que podría haber sido embestida por una maquinaria agrícola, una fumigadora tipo mosquito”, precisó.

Una de las claves que analizan los investigadores es la presencia de niebla en el momento del hecho, lo que habría reducido la visibilidad y contribuido al desenlace.

En paralelo, ya fue identificado el conductor de la máquina involucrada y se investiga qué circunstancias habría continuado la marcha tras atropellar a la joven.

Por estas horas, la causa sigue en etapa de recolección de pruebas y se aguardan los resultados de la autopsia, que serán determinantes.

Radio Regional Las Varillas