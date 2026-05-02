Diócesis de San Francisco lanza Campaña de Sostenimiento “El compartir nos sostiene”

Durante el mes de mayo, la diócesis de San Francisco llevará adelante su campaña anual para el sostenimiento de la obra evangelizadora. Bajo el lema “El compartir nos sostiene”, la iniciativa busca inspirarse en el modelo de la primera comunidad cristiana, donde la generosidad y el bien común eran los pilares de la misión.

Desde la organización destacaron que la campaña no solo busca recaudar fondos, sino promover lo que enseñaba el santo de Asís: compartir se fundamenta en la humildad, la alegría de dar y la fe de que Dios protege a quienes comparten sus dones. “No se trata del tamaño de la semilla, sino del amor con el que se siembra. Cuando compartimos tiempo, talentos y bienes, realizamos un acto de amor fraterno que transforma vidas”, expresaron en la convocatoria.

Un destino compartido

Este año, lo recaudado tendrá una distribución tripartita orientada a sostener las prioridades pastorales actuales: un 60% será destinado al Obispado, un 20% permanecerá en cada parroquia para sus necesidades locales y el 20% restante se asignará al Sínodo Diocesano, que se encuentra en plena etapa de realización.

Inspiración franciscana

La campaña cobra un sentido especial este año al coincidir con el primer Sínodo diocesano y la celebración de los 800 años de la Pascua (tránsito) de San Francisco de Asís, patrono de la diócesis. «Que el santo de Asís nos ayude a compartir con todos la alegría de creer en Jesucristo», señaló monseñor Sergio Buenanueva, obispo de la diócesis.

¿Cómo colaborar?

Durante todo el mes, las comunidades contarán con materiales audiovisuales, afiches y los tradicionales sobres en las parroquias. Se invita a todos los fieles y personas de buena voluntad a sumar su «granito de arena» para garantizar la continuidad de la acción misionera en toda la región.