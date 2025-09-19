Cooperativa: Brindaron capacitación a Personal

Los avances tecnológicos en telecomunicaciones son constantes y requieren de capacitaciones permanentes para estar a la orden del día en equipamiento, software, mantenimiento y reparaciones, como así también la forma de realizar un trabajo para que sea óptimo.
Esto permite, no solo estar actualizados con las innovaciones tecnológicas, sino también cómo aplicarlas y trasladar esto a los usuarios, beneficiándolos con dicha tecnología y su uso.
Personal de portada y control de seguridad de la Cooperativa participó de una capacitación sobre optimización de procesos, sistemas de control y desempeño e implementación de equipamiento inteligente IOT para mejorar la eficiencia y productividad de nuestros usuarios.
La Cooperativa continúa capacitando al personal, para brindar día a día servicios de mayor eficiencia y calidad.