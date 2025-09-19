Fundación Construirnos; Entregaron plan «Casa +Lote 2» a Familia Robledo- Masín

“El camino hacia una casa de los sueños, se construye con un sueño, paciencia, perseverancia y mucha determinación”

Y a esta frase indiscutible, también se le puede agregar que se ha instrumentado -desde hace más de una década- una excelente herramienta que facilita el acceso a la casa propia, y es la que utilizaron los beneficiarios: la FUNDACIÓN CONSTRUIRNOS

Este jueves 18 de septiembre, en la calle San Lorenzo 69, en el Barrio Bertossi, quedó inaugurado un plan “Casa + Lote 2”, que eleva a 153 la cantidad de planes ya entregados en el acumulado histórico institucional.

Sus titulares son Florencia Robledo y Marcelo Masín.

De esta manera, otra feliz solución habitacional fue aportada por la organización a la constante demanda de viviendas y otras construcciones en Brinkmann, acompañando en buena medida el pulso del desarrollo edilicio, demostrando -con varias decenas de ejemplos- que la Fundación Construirnos es uno de los actores esenciales en la materia.