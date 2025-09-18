El Gobierno Municipal presentó máquina Homigonera

El Gobierno de la Ciudad realizó la presentación de una nueva máquina hormigonera que esta semana se pone en marcha en las obras de la ciudad.

El Intendente Mauricio Actis afirmó que la inversión fue de 120 millones de pesos. “De esta manera el esfuerzo y el aporte de todos los vecinos vuelven en maquinarias y en más y mejores servicios y obras para la comunidad”, expresó.

La nueva maquinaria tiene una capacidad de producción de 4 metros cúbicos de hormigón elaborado, es autopropulsada, y permite darle mayor agilidad y eficiencia a la construcción de obras como cordón cuneta, pasillos veredas, o distintos hormigonados.