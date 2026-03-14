Cooperativa concretó obra lumínica y de electrificación del Centro Cívico

Personal de Redes de la Cooperativa realizó la obra de iluminación y electrificación del nuevo Centro Cívico de la ciudad con el tendido de cables y colocación de luminarias.

En el marco de la obra de remodelación del predio del ferrocarril que lleva adelante el municipio de Brinkmann y el futuro Centro Cívico, el personal de redes llevó a cabo la colocación de 12 farolas led ornamentales de 100 watts en las veredas. Para el alumbrado público, se colocaron 6 columnas con dos reflectores de 200 watts cada una; ósea 12 reflectores led de última generación, con sus correspondientes puestas a tierra y medidas de protección y se colocaron 200 metros de cable subterráneo de 2 x 6 para toda la iluminación externa.

En tanto, se ha realizado el tendido subterráneo de cables en el sector para la instalación de la nueva alimentación eléctrica para el “Viejo Galpón”, Sum “Pichoni” y el Centro Cívico con la conexión de 60 metros de cable 4×25 y 100 m 4×16 y se centralizo toda la medición y comando de iluminación en un solo tablero. De esta manera, personal de redes culmino con las tareas en el sector, dejando todo listo para su inauguración oficial.

Con esta obra, la Cooperativa continúa brindando su aporte a la comunidad y sus asociados para una mejor calidad de vida y mayor seguridad de los espacios públicos.