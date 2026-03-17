Diversas actividades en el cierre del Mes de la Mujer

Se realizó el pasado viernes en la Vecinal Acceso Este la jornada “Mujeres que Florecen”, la cual consistió en actividades coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Humano y Politicas Sociales y la Subdirección de Ambiente del Municipio.

También en este marco, el sábado se presentó en el Teatrillo Municipal, con buen marco de público, la obra de teatro denominada Filomena Marturano. Una historia emocionante, divertida y profundamente humana, ganadora del Premio Carlos a Mejor Espectáculo Cordobés.

Por último, ayer domingo se realizó el festejo principal por el Día de la Mujer, con una serie de actividades en el Parque Central. Hubo feria de artesanos y emprendedores, shows artísticos sobre el escenario, sorteos y mucho más.

Previamente también se llevó a cabo la ronda de mujeres en el SUM Pichoni, donde se compartieron experiencias, charlas y música.