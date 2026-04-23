Cooperativa: Construyen nueva subestación en sector de nuevo predio deportivo

Los trabajos no se detienen, continuando una serie de obras que buscan optimizar el servicio eléctrico.

Ante el aumento demanda en el consumo eléctrico, personal de Redes ha comenzado una importante obra sobre el sector de circunvalación norte.

Está obra prevé la construcción de una nueva subestación para aliviar la carga eléctrica de ese sector.

Ya han comenzado a realizarse el cavado y llenado de las bases, colocación de columnas y soporte de base. Una vez finalizada esta etapa se instalará la subestación y se la pondrá en funcionamiento mediante un corte de energía que abarcará esas cuadras.

Javier Pratto, a cargo de las tareas, expresó la importancia de la obra ya que “aliviará el consumo en ese lugar debido al aumento de consumo que se generará por el nuevo predio del Club San Jorge que está pronto a inaugurarse” y agregó “estamos trabajando con todo el personal para llevar a cabo esta obra respetando los tiempos, pero sin detenernos”.