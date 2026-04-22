Sede Brinkmann del CEIJA 16 celebró sus 25 años de vida Institucional

La comunidad Educativa del CEIJA 16 Padre Jorge Isaac llevó a cabo el festejo por el 25° aniversario de la Sede Brinkmann.

Autoridades Municipales, estuvieron acompañadas de referentes del Ministerio de Educación de la Provincia, alumnos, ex alumnos y representantes de las Instituciones locales.

El acto se realizó en el Teatrillo, y más alla de los discursos de rigor, se descubrió una placa enviada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Hicieron uso de la palabra, la Vicedirectora del CEIJA María José Ielmini, ka Sta Miriam Barrasa, alumna egresada, la Secretaria de Educación Municipal Marisol Nuñez y la Inspectora General de la Dirección General de Jóvenes y Adultos Mabel ALgarbe.

En todos los casos con elogios y reconocimientos por el camino recorrido.

Para finalizar hubo una representación artística.