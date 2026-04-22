Brinkmann: Presentaron la Formación Intensiva de Cuidadores Domiciliarios Cooperativos

En conferencia de prensa, autoridades presentaron la “Formación Intensiva de Cuidadores Domiciliarios Cooperativos”.

Este curso con certificación oficial tendrá una duración de 5 meses, comenzando el próximo 9 de mayo, con modalidad presencial.

La presentación estuvo a cargo del Intendente Mauricio Actis junto a la Secretaria de la Cooperativa CuidArte Noris Pastore. También participaron la Secretaria de Desarrollo Humano Analia Frola e integrantes de la Oficina de Empleo quienes brindaron todos los detalles.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en la O