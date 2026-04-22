  • 22 abril, 2026

Actualidad

Brinkmann: Presentaron la Formación Intensiva de Cuidadores Domiciliarios Cooperativos

Abr 22, 2026

En conferencia de prensa, autoridades presentaron la “Formación Intensiva de Cuidadores Domiciliarios Cooperativos”.

Este curso con certificación oficial tendrá una duración de 5 meses, comenzando el próximo 9 de mayo, con modalidad presencial.

La presentación estuvo a cargo del Intendente Mauricio Actis junto a la Secretaria de la Cooperativa CuidArte Noris Pastore. También participaron la Secretaria de Desarrollo Humano Analia Frola e integrantes de la Oficina de Empleo quienes brindaron todos los detalles.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en la O