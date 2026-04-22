Realizaron jornada de trabajo sobre la Guía AcompañarCBA

En la noche de este lunes, en el SUM del Centro Cívico se realizó una jornada de trabajo sobre la Guía AcompañarCBA del Ministerio de Educación, encabezada por el Intendente Mauricio Actis.

Esta charla debate fue organizada por el Municipio a través del Consejo de Protección de las Personas. Por iniciativa local se extendió a los clubes y organizaciones de educación no formal.

Participó de manera virtual desde el Ministerio de Educación la Dra. Claudia Maine, Secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, como así también el Lic. Juan José Castellano, Director General de Bienestar Educativo de dicha secretaría (y responsable de la redacción de la guía).

Se prevé la cintinuidad de este trabajo con nuevos encuentros y con la participación de otros actores involucrados.

Agradecemos la predisposición y el acompañamiento de los representantes de las instituciones y de las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia.