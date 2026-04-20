Enviaron importante cargamento de Neumáticos Fuera de Uso (NFU)

El Gobierno de la Ciudad de Brinkmann concretó el envío del *23° cargamento de Neumáticos Fuera de Uso (NFU)*, para darles un destino final ambientalmente correcto.

Esta acción se da en el marco del «Plan Provincial de ordenamiento ambiental para combatir el Aedes Aegypti».

En esta oportunidad, el cargamento tuvo 6820 kg y fue trasladado a la Planta de Circularización y Recuperación de residuos de Contrini, ubicada en el Parque de Economía Circular de Córdoba, para ser luego transformados en Combustibles de Sustitución.

En las próximas semanas habrá mas cargamentos de neumáticos, para continuar con el objetivo de la cicatrización total del basural a cielo abierto de la ciudad.