Cooperativa: Finalizó 3°etapa de obras y mejoras en el servicio de sepelios

La Cooperativa finalizó con la 3° etapa de obras de actualización y mejoras en el servicio de sepelio que comenzara a prestar desde aquel 30 de julio del 2018 y para lo cual, previamente, llevo a cabo 2 etapas con la remodelación de salas y a posterior cerrado de cochera y construcción del depósito.

Ahora, con la colocación de cinco luminarias led de 100 watts, con cinco columnas y sus consecuente cableado subterráneo y la colocación de bases con adecuación a la Ley eléctrica, el patio interno quedó concluido con sus espacios remodelados para la circulación, con el hormigonado de algunos sectores, actualización de la entrada y salida por calle Alberdi con la construcción de pasillo – vereda y de rampa de acceso; como así también la remodelación refuncionalización e iluminación de la capilla existente para los oficios religiosos con el rediseño de las escalinatas, creación de rampa de acceso y puesta en valor.

De esta manera, en 7 años que presta el servicio, la Cooperativa permanentemente reinvirtió en el servicio en pos de estar a la altura de las demandas y exigencias de un servicio muy importante en momentos difíciles de nuestras vidas.