Entregaron aportes a Instituciones locales

El intendente Mauricio Actis acompañó al legislador Gustavo Tevez en la entrega de aportes económicos a diversas instituciones de la ciudad.

Los aportes otorgados fueron los siguientes:

• Familia Piemontesa: $1.000.000

• Instituto Manuel Belgrano: $500.000

• Instituto Educativo Domingo F. Sarmiento: $300.000

• IPEMyT 262 Dr. Belisario Roldán – Anexo: $500.000

• Club La Flor: $1.000.000

• Centro Educativo 25 de Mayo: $1.000.000

• Centro Educativo Mariano Moreno: $500.000

El acompañamiento constante del Gobierno de la Provincia de Córdoba, con recursos y herramientas sostenidas, contribuye al desarrollo de Brinkmann y al fortalecimiento de sus instituciones.

Estos aportes representan una herramienta de apoyo para continuar desarrollando proyectos, iniciativas y acciones que impulsan el crecimiento comunitario.