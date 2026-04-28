Cooperativa: Realizan Asamblea General Ordinaria

El jueves 30 de abril se realizará la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Ltda., en virtud de lo establecido por el régimen legal de cooperativas ley n° 20337, donde se expondrá el balance general, estado de resultados y memoria del último ejercicio cerrado a fines del 2025.

La misma se llevará a cabo desde las 19:30 horas en el Teatrillo municipal de nuestra ciudad y participaran los delegados de la lista Celeste proclamados en la Asamblea Primaria de Distritos.