Coordinaciones Locales de Educación (CLE): Brinkmann Alfabetiza

A partir del trabajo conjunto con las Coordinaciones Locales de Educación (CLE), y desde el Taller de Alfabetización Municipal, duratne todo el año se realizan acciones para alcanzar los objetivos del *Compromiso Alfabetizador*, iniciado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

En un trabajo sostenido con el Centro Educativo 25 de Mayo, el Colegio Primario Manuel Belgrano, el C. E. Doña Anita Giaveno de Sacavino y la Escuela General San Martín de Colonia Milessi, *se han concretado avances en los aprendizajes en alfabetización inicial y en matemáticas.*

En números concretos, el 76% de los estudiantes que asistieron a los talleres y al programa Hora Más, pudieron avanzar en la lectura fluida y en la comprensión de textos.

Esto ha sido posible gracias al esfuerzo compartido de directivos, docentes y talleristas que trabajaron sistemáticamente con sesiones semanales de lectura, escritura y resolución de operaciones básicas que les permitieron superar las evaluaciones de proceso y finales que se tomaron en junio y a finales de octubre, partiendo de los indicadores de las pruebas PRISMA.

Así, 93 estudiantes de 2º a 6º grado recibieron sus certificaciones que acreditan haber superado los objetivos propuestos por las CLE.

Seguimos consolidando a Brinkmann como ciudad educativa, trabajando juntos por la alfabetización.