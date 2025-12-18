Actis y García participaron de la reunión mensual del Ente Ansenuza

El Intendente Mauricio Actis y el Director de Turismo Sebastián García participaron de una nueva reunión del Ente Ansenuza.
Este encuentro se desarrolló en la localidad de La Para y estuvo encabezada por el intendente local José Piana y el presidente del ente, Victor Biagioli.
Entre los temas tratados se destacan.
– Solicitud de la localidad de El Tio para ingresar al Ente Ansenuza.
– Avances programa informático Juzgado Intermunicipal de Faltas.
– Puesta en conocimiento sobre la reunión con Bancode Inversores realizada en la localidad de Miramar de Ansenuza.
– Estado de las cuentas a la fecha.
