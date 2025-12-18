Entregaron certificados a Egresados del CEIJA N° 16 Padre Jorge Isaac y brindaron reconocimiento

El pasado martes, se llevó a cabo el Acto de Egresados del CEIJA 16 Padre Jorge Isaac.

La actividad se llevó a cabo en el Teatrillo Municipal, y copntó con la asistencia de la comunidad educativa de la Institución, y autoridades Municipales.

Se dirigieron a los presentes:

Joaquín Perren – Egresado

Viviana Rossi – Directora del Ceija

Luego se procedió a la entrega de certificados, y se aprovechó el momento para brindar un reconocimiento a Mariela Astrada – Coordinadora de carreras, por su despedida al haber recibido su jubilación.