Fundación Construirnos: Entregaron vivienda en el nuevo Barrio Sur de la Ciudad

Es la decimoséptima propiedad dada en el 2025. Se cedieron las llaves a su nuevo titular, MATÍAS BOSIO, en la media tarde del jueves 18 de diciembre. Fue en la ubicación de la edificación: Bv. Gobernador Juan Manuel de la Sota, esquina Alberto Trógolo del loteo de La Campiña en el nuevo Barrio sur de la ciudad, denominado Juan Kuchen, en honor al precursor del cooperativismo en Brinkmann y la región.

En un acto sin invitaciones públicas (por pedido del adjudicatario), en nombre de la institución asistieron la secretaria Beatriz Varesio, el tesorero Raúl Gagliardi y el directivo Marcelo Pivetta. Estaban presentes, también, los administrativos Marcelo Masín y Araceli Díaz; junto a las arquitectas de la fundación: Daniela Alesso (a cargo del diseño y dirección técnica del bien entregado), Agostina Scotta y Gisela Hidalgo. La concurrencia se vio completada con la presencia del beneficiario y su familia directa.

Con palabras del locutor, agradeciendo a la familia Bosio por su fuerte confianza depositada en la fundación, a tal punto que suscribió tres planes, puntualizó que éstos fueron materializados en un bien de alrededor de 200 metros cuadrados que, en la fecha, pasaron a manos de su nuevo poseedor. Esta es la penúltima entrega del 2025 y eleva la cantidad de planes a 159 en todo el historial de la entidad.

Matías Bosio agradeció a la fundación, de quien dijo haber tenido una excelente experiencia y que la esta recomendando a quien lo consulta. También agradeció a su familia por el respaldo.

Marcelo Pivetta hizo entrega de un limonero, un obsequio que instaló la fundación en cada acto inaugural, para honrar la memoria de los abuelos inmigrantes que decían que la mejor inversión era la que se “hacía en ladrillos” (refrán que corporiza Fundación Construirnos) e igualmente, por plantar en cada patio árboles útiles como los frutales. El cítrico es una de las plantas que más provecho brinda a sus propietarios. Beatriz Varesio hizo lo propio con la llave de la nueva vivienda, constituyendo ese otro de los momentos protocolares esenciales en la entrega de una unidad habitacional que -en este caso- será para hacer realidad el sueño de la casa propia.

La última instancia protocolar fue el corte simbólico de cintas, que estuvo a cargo de todos los directivos de la fundación y la arquitecta Alesso, junto al adjudicatario con su familia, para dar paso al ingreso al flamante hogar que, como es un sello distintivo de Fundación Construirnos, se puedo apreciar un conjunto arquitectónico de primer nivel, con espacios amplios, vidriados y un decorado cerámico y en piedras que es un detalle lucido en todo el bien.

Los presentes felicitaron al beneficiario y también a la arquitecta Daniela Alesso por el logro de una edificación que engalana el nuevo barrio Juan Kuchen y -en particular- de la que será su principal arteria, llamada Boulevard. Gobernador Juan Manuel De La Sota.

Culminó el ameno encuentro, con agradecimientos recíprocos de las partes y el retiro paulatino de la comitiva de la entidad otorgante. El viernes 19 de diciembre, será la cita para la última entrega del 2025, de parte de Fundación Construirnos.