Entregaron vivienda HABITAR, la N°11 del año 2025

El Gobierno Municipal entregó en la mañana del viernes las llaves de la vivienda de Analía, Karina y María Elena Páez, ubicadas en calle Buenos Aires 367, del Barrio Bertossi.

Con esta unidad, ya son 17 las viviendas entregadas durante la actual gestión y 11 en lo que va del año (así se va cumpliendo la promesa de entregar 1 por mes, antes de fin de año se entrega la 12°), y reflejando el compromiso del Gobierno Municipal con el crecimiento y el acceso a la vivienda digna para más familias brinkmanenses.

Este logro es posible gracias al trabajo conjunto, el esfuerzo compartido y la confianza de cada adherente en el sistema Habitar.

De esta forma, desde el Gobierno de la Ciudad seguimos #TrabajandoJuntos para que cada vez más vecinos puedan cumplir el sueño de la casa propia.