IPEMyT 262 Dr. Belisario Roldán: Inauguraron el «Aula Abierta»

Dentro de la actividad educativa de fin de año, el Ipemyt 262 Dr. BELISARIO ROLDAN, inauguró la denominada «Aula Abierta».

Para la ocasión, autoridades de la comunidad educativa, Centro de Estudiantes y del Gobierno Municipal, acompañaron el emotivo momento.

El Centro de Estudiantes dejó como testimonio de su paso por la entidad educativa un presente (un TV Led) que podrá ser utilizado por los alumnos del colegio; las autoridades le agradecieron el gesto, y felicitaron por su labor.

Asimismo lo hicieron extensivo al apoyo del Gobierno Municipal y de la Agencia Córdoba Jóven.