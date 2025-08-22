Córdoba: Celebran día de las Infancias en el Kempes con un gran evento

Este domingo 24 de agosto se llevará a cabo el tradicional festejo por el Día de las Infancias en el Estadio Mario Alberto Kempes con entrada libre y gratuita.

La fiesta, organizada por La Provincia, la Municipalidad de Córdoba y Cadena3, tendrá lugar desde las 8 de la mañana, momento en que los niños y niñas que asistan recibirán un juguete. Además, podrán disfrutar de chocolate caliente.

Los más chicos podrán disfrutar y bailar al ritmo de las canciones de Piñón Fijo. También Bandin, Yami Safdie, Valentino Merlo, Los Tekis, Migrantes y Damián Córdoba le podrán música y color para que sea un día especial.

Los asistentes deberán ingresar por el portón 1 (Sur) y el portón 2 (Norte).

Será transmitido en vivo por las cuentas oficiales de Youtube del Gobierno de Córdoba y Facebook de Cadena 3.

Es importante recordar que se puede llevar mate y merienda para los niños, pero no se permite el ingreso de bebidas en envases de vidrio, elementos cortantes o punzantes, ni conservadoras.

Córdoba cerca tuyo

En el Kempes también se podrá acceder al Programa “Córdoba Cerca Tuyo” que estará ubicado en el sector denominado “patio de la Virgen” (bajo la tribuna Ardiles).

Se trata de una propuesta integral de servicios y experiencias que tiene como objetivo acercar las herramientas del Estado provincial a todos los ciudadanos con la presencia de diferentes áreas de gobierno.

Allí se podrán realizar la inscripción al Boleto Educativo Cordobés, Obrero Social, Adulto Mayor, Metropolitano y el Pase Libre por Discapacidad y Enfermedades Crónicas. También se podrá resolver consultas de Ciudadano Digital (CIDI), constatación a nivel 2, gestión de DNI y pasaporte.

Las personas podrán recibir información, asesoramiento e inscribirse a los créditos del Banco de la Gente. También se atenderá a aquellos interesados en créditos que ofrece la Fundación Banco de Córdoba.

En lo relativo a salud, se llevarán a cabo vacunaciones, asesoramiento en salud bucal, testeos de VIH y enfermedades de transmisión sexual. También estará presente el Programa Protección a la Embarazada y su Bebé para ofrecer orientación, turnos e inscripción para mujeres sin obra social, entre otros.

Transporte gratuito

Para facilitar el acceso y que sea una fiesta de todos, se desplegará un operativo de traslado desde numerosos puntos de la ciudad hacia el estadio.

Desde las 07:00 horas, colectivos de las empresas TAMSAU, Coniferal, SíBus, Fam trasladarán de manera gratuita a los vecinos y vecinas desde 8 polideportivos, 6 Parques Educativos y la Plaza de la Intendencia – Héroes de Malvinas.

El operativo de traslado se realizará desde los polideportivos de Villa La Tela, El Chingolo, Panamericano, Corral de Palos, Los Algarrobos, Matienzo, General Bustos y Bajo Pueyrredón; y también en todos los Parques Educativos (Norte, Este, Sureste, Sur, Estación Flores y Noroeste)

Además, a partir de las 06:00 de la mañana y hasta las 16:00 horas, las líneas con recorrido al estadio Mario Alberto Kempes serán gratuitas: los colectivos 71 y 72 de la empresa Fam y la 80 de SíBus