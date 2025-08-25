Multitudinario festejo por el Día de las Infancias en el Kempes

Más de 30.000 personas vibraron con una mañana llena de alegría y sorpresas en el tradicional festejo del Día de las Infancias organizado por el Gobierno de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba y Cadena 3.

Desde temprano, familias enteras se acercaron al estadio Mario Alberto Kempes para disfrutar de una jornada pensada para los más chicos, con sorteos, acompañados de espectáculos musicales que animaron el ambiente, y la entrega de regalos y golosinas que causaron emoción y múltiples sonrisas entre los miles de niños y niñas presentes.

Espectáculos para toda la familia

El programa artístico contó con presentaciones pensadas para todas las edades: desde actividades y canciones infantiles hasta números para adolescentes y adultos.

Las atracciones en el escenario se complementaron con actividades recreativas y propuestas destinadas a estimular la creatividad de los chicos, como talleres y juegos colectivos.

Piñón Fijo, Bandin, Yami Safdie, Valentino Merlo, Los Tekis y Damián Córdoba le pusieron música y alegría a una entretenida jornada.

Una jornada que dejó huella

Para muchos padres y madres, así como para los niños y niñas que participaron, fue una mañana inolvidable.

Los sorteos de bicis generaron momentos de emoción, mientras que las actividades en el predio estimularon la interacción y fomentaron la convivencia.

Vale recordar que para posibilitar a todos el acceso al Kempes se dispuso de un operativo de transporte gratuito para los miles de asistentes.

Además, se realizaron trámites y consultas de distintos programas provinciales en el marco de la propuesta del Gobierno de la Provincia de Córdoba, «Córdoba cerca tuyo».

Una multitud acompañó también la transmisión del evento vía streaming por los canales oficiales de Youtube y Facebook del Gobierno de Córdoba y Cadena 3.

El evento contó con la presencia de la vicegobernadora de Córdoba Myrian Prunotto, el intendente de la ciudad de Córdoba Daniel Passerini, el viceintendente Javier Pretto, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo Laura Jure, sus pares de Desarrollo Humano Liliana Montero, y Seguridad Juan Pablo Quinteros, el Legislador Miguel Siciliano, el secretario general de Desarrollo Social Paulo Cassinerio, el Secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba Raúl La Cava, entre otros funcionarios provinciales y municipales.