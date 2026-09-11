Córdoba: Con éxito concretaron intervención en derivación biliar compleja en una niña de 2 años

Un equipo multidisciplinario de profesionales del Hospital Córdoba y del Hospital de Niños realizó con éxito una derivación biliar en una niña de 2 años que presentaba una obstrucción completa y un cuadro de alta complejidad.

La intervención se llevó a cabo mediante una técnica mínimamente invasiva, con una incisión de apenas cuatro milímetros, que permitió evitar una nueva cirugía abierta. Actualmente, la paciente evoluciona favorablemente en sala común y se encuentra en condiciones de recibir el alta.

Se trata de la primera intervención pediátrica de estas características realizada en la provincia de Córdoba, tanto en el ámbito público como en el privado.

Al respecto, Marcelo Ovejero, jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Córdoba e integrante del equipo interviniente, destacó: “Se ha resuelto un problema muy complejo de forma percutánea, mínimamente invasiva y con una incisión de solo cuatro milímetros. Es una demostración del valor de aunar esfuerzos y trabajar mediante un abordaje multidisciplinario. Discutimos el caso en ateneos, lo presentamos y logramos confluir en un objetivo común: resolver el problema de la paciente”.

Por su parte, María Belén Dallegre, cirujana pediátrica del Hospital de Niños, agregó: “Poder concretar este procedimiento de manera conjunta entre el Hospital Córdoba y el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad demuestra que, cuando unimos la experiencia de las distintas especialidades y priorizamos el bienestar de la paciente, podemos ofrecer soluciones innovadoras y de alta complejidad dentro de la salud pública. En este caso, logramos evitar una cirugía abierta y mejorar notablemente su calidad de vida”.

La intervención estuvo liderada por ambos profesionales y contó con el trabajo conjunto de los servicios de Diagnóstico por Imágenes, Cirugía General y Hemodinamia, además de especialistas en procedimientos percutáneos de las dos instituciones.

Sobre la intervención

La niña había recibido un trasplante de hígado a los seis meses de vida en una institución del sector privado, con su madre como donante viva.

Con el tiempo, desarrolló una de las complicaciones más complejas asociadas a este tipo de trasplantes: la conexión quirúrgica entre la vía biliar y el intestino, denominada anastomosis, se cerró por completo. Esto impidió el correcto flujo de la bilis y provocó cuadros infecciosos graves, conocidos como colangitis.

Ante esta situación, se realizó una primera intervención percutánea que permitió colocar un catéter dentro de la vía biliar para drenar la bilis hacia el exterior y mejorar el estado clínico de la paciente.

Sin embargo, la conexión con el intestino continuaba obstruida. Debido al elevado riesgo que implicaba una nueva cirugía convencional, el equipo multidisciplinario evaluó diferentes alternativas y optó por llevar adelante un procedimiento innovador.

Los profesionales ingresaron a través de la piel mediante un catéter y utilizaron un sistema de vanguardia originalmente diseñado para procedimientos vasculares, denominado Rösch-Uchida. Este dispositivo fue adaptado para su utilización en la vía biliar y permitió crear un nuevo trayecto a través de la obstrucción, recuperando así la circulación de la bilis hacia el intestino.

Un esfuerzo compartido por la salud pública

Además del resultado clínico y técnico, los especialistas destacaron que este hito fue posible gracias a la articulación entre ambas instituciones y al trabajo coordinado de profesionales de distintas especialidades, quienes reunieron sus conocimientos y experiencia para brindar una respuesta de alta complejidad dentro del sistema público provincial.

La intervención marca un precedente para la medicina pediátrica de Córdoba y fortalece la capacidad de respuesta de la salud pública provincial frente a casos de elevada complejidad.